Guerra Ucraina-Russia, Germania invia armi a Kiev (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, la Germania ha deciso di mandare armi a Kiev. Lo ha annunciato il portavoce del governo di Berlino Steffen Hebestreit, precisando che le armi provengono dagli arsenali della Bundeswehr, l’esercito tedesco. La Germania manderà mille armi anticarro e 500 missili Stinger terra-aria. “L’attacco russo segna una svolta epocale. E’ nostro dovere fare del nostro meglio per sostenere l’Ucraina nella difesa contro l’esercito invasore di Putin. Per questo mandiamo mille armi anticarro e 500 missili Stinger ai nostri amici in Ucraina”, ha scritto sui social il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “La Germania ha appena annunciato la fornitura ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) –, laha deciso di mandare. Lo ha annunciato il portavoce del governo di Berlino Steffen Hebestreit, precisando che leprovengono dagli arsenali della Bundeswehr, l’esercito tedesco. Lamanderà milleanticarro e 500 missili Stinger terra-aria. “L’attacco russo segna una svolta epocale. E’ nostro dovere fare del nostro meglio per sostenere l’nella difesa contro l’esercito invasore di Putin. Per questo mandiamo milleanticarro e 500 missili Stinger ai nostri amici in”, ha scritto sui social il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Laha appena annunciato la fornitura ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - rudy_matrix : RT @intuslegens: Escludere la Russia dallo SWIFT significa non poterne più comprare il gas. Per l'Italia significa dimezzare le forniture… - ger_sav : RT @emifittipaldi: Mentre la Russia di Putin lancia missili sui palazzi di Kiev, Berlusconi e Salvini fanno festa alla pizzeria di lusso di… -