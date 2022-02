Guerra Ucraina-Russia, forti esplosioni a Kiev (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, forti esplosioni si registrano in questi minuti a Kiev. Lo riporta la Cnn, secondo cui un’esplosione in particolare, avvenuta a circa 20 km dal centro, ha squarciato i cieli nella parte sud-ovest della capitale Ucraina. Una seconda esplosione ha scosso la parte occidentale di Kiev. Secondo la Cnn, questo secondo boato è arrivato dalla zona sud-ovest, in direzione del secondo più grande aeroporto della città. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) –si registrano in questi minuti a. Lo riporta la Cnn, secondo cui un’esplosione in particolare, avvenuta a circa 20 km dal centro, ha squarciato i cieli nella parte sud-ovest della capitale. Una seconda esplosione ha scosso la parte occidentale di. Secondo la Cnn, questo secondo boato è arrivato dalla zona sud-ovest, in direzione del secondo più grande aeroporto della città. L'articolo proviene da Italia Sera.

