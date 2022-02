Guerra Ucraina-Russia, forti esplosioni a Kiev (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, forti esplosioni si registrano a Kiev. Lo riporta la Cnn, secondo cui un’esplosione in particolare, avvenuta a circa 20 km dal centro, ha squarciato i cieli nella parte sud-ovest della capitale Ucraina. Una seconda esplosione ha scosso la parte occidentale di Kiev. Secondo la Cnn, questo secondo boato è arrivato dalla zona sud-ovest, in direzione del secondo più grande aeroporto della città. “I russi hanno fatto esplodere un gasdotto a Kharkiv”, nel nord-est dell’Ucraina. Lo ha riferito l’account Twitter di ‘Kyiv Independent’, che accompagna la notizia con un video di un incendio sostenendo che si tratti delle immagini del gasdotto colpito. “Le forze russe non stanno avanzando in ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) –si registrano a. Lo riporta la Cnn, secondo cui un’esplosione in particolare, avvenuta a circa 20 km dal centro, ha squarciato i cieli nella parte sud-ovest della capitale. Una seconda esplosione ha scosso la parte occidentale di. Secondo la Cnn, questo secondo boato è arrivato dalla zona sud-ovest, in direzione del secondo più grande aeroporto della città. “I russi hanno fatto esplodere un gasdotto a Kharkiv”, nel nord-est dell’. Lo ha riferito l’account Twitter di ‘Kyiv Independent’, che accompagna la notizia con un video di un incendio sostenendo che si tratti delle immagini del gasdotto colpito. “Le forze russe non stanno avanzando in ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - IlLegionario1 : RT @alelmail: Le parole di un malato di mente: Guerra Ucraina, Biden: 'Sanzioni Russia o Terza Guerra Mondiale' - Akira200406 : RT @ComunistaRosso: Quando si dice 'manipolare le emozioni': il TG1 ha aperto con un servizio sui bambini dell'Ucraina, giustamente spavent… -