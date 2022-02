Guerra Ucraina Russia, Duma: “Zelensky fuggito a Leopoli” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, “Zelensky già ieri non era nella Capitale”. Così in un tweet Vyacheslav Volodin, presidente della Duma russa, cerca di accreditare le notizie di una fuga del presidente ucraino che, dice, “ha lasciato in fretta Kiev”. Lo scopo è di indebolirne l’immagine di ‘eroe della resistenza’. Per Volodin, Zelensky “insieme al suo entourage, è fuggito a Leopoli, dove, insieme ai suoi assistenti, gli è stato fornito un posto dove stare”. “ Tutti i video che pubblica sui social sono preregistrati ” sostiene il parlamentare russo, portando a sostegno la presunta notizia secondo cui parlamentari ucraini “che hanno cercato di incontrarlo a Kiev, sono stati invitati a Leopoli”. Il rappresentante del partito di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) –, “già ieri non era nella Capitale”. Così in un tweet Vyacheslav Volodin, presidente dellarussa, cerca di accreditare le notizie di una fuga del presidente ucraino che, dice, “ha lasciato in fretta Kiev”. Lo scopo è di indebolirne l’immagine di ‘eroe della resistenza’. Per Volodin,“insieme al suo entourage, è, dove, insieme ai suoi assistenti, gli è stato fornito un posto dove stare”. “ Tutti i video che pubblica sui social sono preregistrati ” sostiene il parlamentare russo, portando a sostegno la presunta notizia secondo cui parlamentari ucraini “che hanno cercato di incontrarlo a Kiev, sono stati invitati a”. Il rappresentante del partito di ...

