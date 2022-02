Guerra Ucraina-Russia, Draghi: “Da Italia assistenza per difendersi” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, il premier Mario Draghi ha sentito al telefono il presidente ucraino Volodimir Zelensky per esprimere a lui e al popolo ucraino la solidarietà e vicinanza dell’Italia di fronte all’attacco della Federazione Russa. In particolare, riferiscono fonti di palazzo Chigi, Draghi ha detto che “l’Italia fornirà all’Ucraina assistenza per difendersi”. Nel corso della telefonata, Zelensky “ha confermato il chiarimento totale del malinteso di comunicazioni avvenuto ieri” e “ha ringraziato” il premier Italiano “per il suo sostegno e per la forte vicinanza e amicizia tra i due popoli”. Draghi “ha ribadito al presidente Zelensky che l’Italia ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) –, il premier Marioha sentito al telefono il presidente ucraino Volodimir Zelensky per esprimere a lui e al popolo ucraino la solidarietà e vicinanza dell’di fronte all’attacco della Federazione Russa. In particolare, riferiscono fonti di palazzo Chigi,ha detto che “l’fornirà all’per”. Nel corso della telefonata, Zelensky “ha confermato il chiarimento totale del malinteso di comunicazioni avvenuto ieri” e “ha ringraziato” il premierno “per il suo sostegno e per la forte vicinanza e amicizia tra i due popoli”.“ha ribadito al presidente Zelensky che l’...

