Guerra Ucraina-Russia, Di Maio: “Terribili bombardamenti, bambini tra vittime” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La situazione in Ucraina è drammatica, guardate questo video diffuso in queste ore: stanno bombardando anche gli edifici residenziali. Tra le vittime di questi Terribili bombardamenti, sempre di più negli ultimi giorni, ci sono centinaia di civili, e tra questi anche diversi bambini”. Lo scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, allegando un video che mostra gli edifici colpiti dai missili. “In queste ore concitate, il presidente Zelensky, il suo esercito e i suoi concittadini stanno mettendo in atto una vera e propria ‘resistenza europea’. Loro sono il fronte del nostro continente contro democrature e dittature. E tutti noi dobbiamo sentirci partecipi del loro dramma”, scrive ancora. “Sulle sanzioni alla Russia, l’Italia è ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La situazione inè drammatica, guardate questo video diffuso in queste ore: stanno bombardando anche gli edifici residenziali. Tra ledi questi, sempre di più negli ultimi giorni, ci sono centinaia di civili, e tra questi anche diversi”. Lo scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di, allegando un video che mostra gli edifici colpiti dai missili. “In queste ore concitate, il presidente Zelensky, il suo esercito e i suoi concittadini stanno mettendo in atto una vera e propria ‘resistenza europea’. Loro sono il fronte del nostro continente contro democrature e dittature. E tutti noi dobbiamo sentirci partecipi del loro dramma”, scrive ancora. “Sulle sanzioni alla, l’Italia è ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - ___bookworm : RT @sameoImistakess: Parlare di stupidaggini è anche un modo per sopravvivere. Non siamo fatti di acciaio, anche se la guerra è in Ucraina… - Shee8721 : RT @OLJuravlyova: Per chiarezza. Questa guerra è nata nel 2014, quando è stato fatto un colpo di stato in Ucraina sostenuto da Stati Uniti… -