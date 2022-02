Guerra Ucraina-Russia, Cremlino: “Putin voleva stop, ma da Kiev no a negoziato” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, il presidente Vladimir Putin aveva ordinato ieri lo stop temporaneo all’avanzata in Ucraina, in attesa di possibili negoziati con Kiev, ma l’operazione è ripersa oggi dopo che la leadership Ucraina ha rifiutato di negoziare. Questo quanto affermato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Ieri pomeriggio, in connessione con gli attesi negoziati con la leadership Ucraina, il presidente russo ed il comandante supremo hanno ordinato la sospensione dell’avanzata delle principali forze – ha detto Peskov in un briefing con i giornalisti -. Dal momento che la parte Ucraina ha essenzialmente rifiutato di negoziare, l’avanzata delle principali forze russe è ripresa ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) –, il presidente Vladimiraveva ordinato ieri lotemporaneo all’avanzata in, in attesa di possibili negoziati con, ma l’operazione è ripersa oggi dopo che la leadershipha rifiutato di negoziare. Questo quanto affermato dal portavoce del, Dmitry Peskov. “Ieri pomeriggio, in connessione con gli attesi negoziati con la leadership, il presidente russo ed il comandante supremo hanno ordinato la sospensione dell’avanzata delle principali forze – ha detto Peskov in un briefing con i giornalisti -. Dal momento che la parteha essenzialmente rifiutato di negoziare, l’avanzata delle principali forze russe è ripresa ...

