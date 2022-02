Guerra Ucraina-Russia, civili in ginocchio davanti al tank – Video (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il tank russo avanza, i cittadini si schierano davanti al carrarmato per bloccarlo. Sono le immagini che arrivano dalla città Ucraina di Bakhmach, nel nord-est dell’Ucraina. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilrusso avanza, i cittadini si schieranoal carrarmato per bloccarlo. Sono le immagini che arrivano dalla cittàdi Bakhmach, nel nord-est dell’. L'articolo proviene da Italia Sera.

