Guerra Ucraina-Russia | armi ai civili a Kiev – Video

(Adnkronos) – Kiev si arma contro la Russia. Le forze che difendono la capitale Ucraina nella Guerra dopo l'invasione di Mosca stanno distribuendo armi a chiunque ne faccia richiesta. Lo conferma all'Adnkronos l'imprenditore italiano Paolo Buricca, da 22 anni a Kiev e che vive a poche centinaia di metri dal centro della città, dove "ragazzi di 15-16 anni", accogliendo l'appello del governo, "preparano bombe molotov con la benzina".

