Guerra Ucraina, Rossini: "Confermate gare volley in Russia, mi vergogno di far parte del movimento"

Il pallavolista del Modena, Salvatore Rossini, ha lasciato ad Instagram il suo pensiero in merito alla Guerra in corso tra Ucraina e Russia. Ecco le sue parole:"F1, cancellazione del Gran premio di SochiUEFA, cancellazione della finale di Champions League di San Pietroburgo e spostamento a Parigi della partita.cev e fivb (volutamente piccole) hanno confermato la tappa in Russia della vnl e il mondiale maschile a settembre. Mi vergogno profondamente di far parte di un movimento che ha un dovere sociale enorme e che resta passiva davanti a quello che sta accadendo nel mondo. I fatti non possono essere limitati al minuto di raccoglimento per le vittime, i fatti dovrebbero essere altri!"

