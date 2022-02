Guerra Ucraina, nave russa fermata nella Manica: è il primo effetto delle sanzioni. Mosca chiede spiegazioni alla Francia (Di sabato 26 febbraio 2022) I primi effetti delle sanzioni dell'Unione Europea alla Russia. Una nave commerciale dal nome Baltic Leader che trasportava auto a San Pietroburgo, è stata dirottata... Leggi su ilmattino (Di sabato 26 febbraio 2022) I primi effettidell'Unione EuropeaRussia. Unacommerciale dal nome Baltic Leader che trasportava auto a San Pietroburgo, è stata dirottata...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - afderas : RT @QRepubblica: “In Russia si stanno registrando incursioni di hacker che proverrebbero da centri della NATO e in Russia li stanno valutan… - VNobil : Guerra in #Ucraina, la #Polonia rifiuta di giocare con la #Russia a #Mosca i #playoff per #Qatar2022. Lo #sport, ta… -