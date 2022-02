Guerra Ucraina, la testimonianza di Francesca Mannocchi (Di sabato 26 febbraio 2022) L'inviata in Ucraina Francesca Mannocchi arrivata a destinazione ci accompagna tra le strade deserte e l'ingresso dei rifugi ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 26 febbraio 2022) L'inviata inarrivata a destinazione ci accompagna tra le strade deserte e l'ingresso dei rifugi ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - LaBudenovka : @emifittipaldi Guarda che non è un reato bombardare nazisti. - avimmaisacap : RT @NamanTarcha: #Ucraina Il presidente ucraino Zelensky a Erdogan: grazie per la chiusura del Bosforo alle navi russe #Turchia Ankara sm… -