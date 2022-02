Guerra Ucraina, Kiev sotto assedio: “Forti esplosioni”. Von der Leyen: “Azioni barbare”. Il governo di Zelensky chiede aiuto agli hacker. E ringrazia gli alleati per le sanzioni alla Russia (Di domenica 27 febbraio 2022) Oltre ad aver escluso alcune banche russe dal sistema Swift, gli alleati occidentali hanno limitato la vendita dei “passaporti d’oro” per i ricchi collegati al governo di Putin. Leggi su lastampa (Di domenica 27 febbraio 2022) Oltre ad aver escluso alcune banche russe dal sistema Swift, glioccidentali hanno limitato la vendita dei “passaporti d’oro” per i ricchi collegati aldi Putin.

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - MissAnsia1 : 'E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogni… - GIORGINODJ : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'Giochi-bomba e armi termobariche', la guerra sporca I russi mettono in campo anche le temibili forze cecene.… -