Guerra Ucraina, Kiev sotto assedio: "Forti esplosioni". Von der Leyen: "Azioni barbare dai russi" (Di domenica 27 febbraio 2022) Oltre ad aver escluso alcune banche russe dal sistema Swift, gli alleati occidentali hanno limitato la vendita dei "passaporti d'oro" per i ricchi collegati al governo di Putin.

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - _Nico_Piro_ : #26febbraio #guerra #Russia #Ucraina #RussiaUkraineConflict tutti gli occhi sono su #Kiev dove si gioca a mio avvi… - magnitudo_7 : Questa guerra in ucraina puzza cosi tanto di covidioti.. mah - vicgri2 : RT @Adnkronos: Guerra Ucraina-Russia, Italia in pre-allarme per gas: cosa significa. -