Guerra Ucraina, Biden: "Sanzioni Russia o Terza Guerra Mondiale" (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – "L'alternativa alle Sanzioni contro la Russia per punirla per l'invasione dell'Ucraina sarebbe l'inizio della Terza Guerra Mondiale". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. "Ci sono due opzioni – ha sottolineato Biden, in un'intervista al podcaster Brian Tyler Cohen – Iniziare la Terza Guerra Mondiale, andare alla Guerra con la Russia, in sostanza. O far sì che il Paese che agisce contro la legge internazionale finisca per pagare un prezzo per quello che ha fatto". L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

