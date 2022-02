Guerra Russia-Ucraina, Zelensky pubblica un nuovo video da Kiev: “Non credete alle fake news, sono ancora qui. Continueremo a combattere” (Di sabato 26 febbraio 2022) “Non credete alle fake news, sono ancora qui”. Nelle prime ore di sabato 26 febbraio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha postato un nuovo video su Twitter, respingendo le voci secondo cui era fuggito o aveva ordinato all’Ucraina di arrendersi. Nei 40 secondi di video, Zelenski parla mentre passeggia nel distretto governativo di Kiev, “giurando di continuare a combattere”. “Ci sono molte informazioni false su internet ora, secondo cui chiedo al nostro esercito di deporre le armi e che è in corso un’evacuazione. Bene, sono qui, non deporremo armi. Difenderemo il nostro stato, perché la nostra arma è la nostra verità” L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) “Nonqui”. Nelle prime ore di sabato 26 febbraio, il presidente ucraino Volodymyrha postato unsu Twitter, respingendo le voci secondo cui era fuggito o aveva ordinato all’di arrendersi. Nei 40 secondi di, Zelenski parla mentre passeggia nel distretto governativo di, “giurando di continuare a”. “Cimolte informazioni false su internet ora, secondo cui chiedo al nostro esercito di deporre le armi e che è in corso un’evacuazione. Bene,qui, non deporremo armi. Difenderemo il nostro stato, perché la nostra arma è la nostra verità” L'articolo ...

Advertising

chetempochefa : L’immagine della serata: a San Pietroburgo i cittadini russi manifestano in piazza contro la guerra. Lo stesso sta… - PaoloCond : Ammirazione per chi è sceso in piazza in Russia a manifestare contro la guerra. Coraggio autentico - _Nico_Piro_ : #26febbraio #guerra #Russia #Ucraina #RussiaUkraineConflict tutti gli occhi sono su #Kiev dove si gioca a mio avvi… - CalcioNews24 : #Chelsea, #Tuchel teme un'ondata d'odio per la presenza di #Abramovich ??? - MassimoSchiavo2 : RT @Satiraptus: #Salvini è l'unico che può comprendere il popolo ucraino, lui che da solo, sprezzante del pericolo, ha difeso i nostri conf… -