Guerra Russia-Ucraina, viaggio verso (e dentro) Kiev sotto assedio tra il treno-bersaglio al buio e il centro svuotato: “Resisteremo fino alla fine” (Di sabato 26 febbraio 2022) La mattinata, a Kiev, è trascorsa fra allarmi aerei e bombardamenti a ridosso del centro ma la città resiste. Quella che, nelle prime ore di Guerra, sembrava una cavalcata trionfale delle armate di Mosca si sta invece trasformando in un conflitto più ostico, meno scontato e prevedibile. Se l’aviazione Ucraina ha subito danni ingentissimi ed è in buona parte fuori uso, sul terreno invece la situazione è più incerta. I russi sarebbero arrivati a una quindicina di chilometri dal centro e furiose battaglie sono in corso nella zona dello zoo, che fino a poche settimane fa pullulava di famiglie felici e di bambini gioiosi mentre oggi è una trincea. alla Guerra Kiev non ci credeva o provava a non pensarci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) La mattinata, a, è trascorsa frarmi aerei e bombardamenti a ridosso delma la città resiste. Quella che, nelle prime ore di, sembrava una cavalcata trionfale delle armate di Mosca si sta invece trasformando in un conflitto più ostico, meno scontato e prevedibile. Se l’aviazioneha subito danni ingentissimi ed è in buona parte fuori uso, sul terreno invece la situazione è più incerta. I russi sarebbero arrivati a una quindicina di chilometri dale furiose battaglie sono in corso nella zona dello zoo, chea poche settimane fa pullulava di famiglie felici e di bambini gioiosi mentre oggi è una trincea.non ci credeva o provava a non pensarci ...

Advertising

chetempochefa : L’immagine della serata: a San Pietroburgo i cittadini russi manifestano in piazza contro la guerra. Lo stesso sta… - PaoloCond : Ammirazione per chi è sceso in piazza in Russia a manifestare contro la guerra. Coraggio autentico - fanpage : Durissimo attacco del presidente ucraino al premier Mario Draghi. 'La prossima volta cercherò di spostare l'agenda… - dimmiridimmi123 : RT @italiadeidolori: @celuschi @moschettopres La guerra nella ex YU accadde grazie alla ferma volontà di costituire i blocchi da spartire t… - thecoolmauri : RT @_Nico_Piro_: #26febbraio #guerra #Russia #Ucraina #RussiaUkraineConflict tutti gli occhi sono su #Kiev dove si gioca a mio avviso una… -