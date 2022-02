Guerra Russia-Ucraina, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “L’Europa approverà vere sanzioni contro Mosca? No, è troppo divisa” (Di sabato 26 febbraio 2022) “E’ credibile che L’Europa possa dare sanzioni veramente dure a Putin? No, perché le darebbe a se stessa”. Così Marco Travaglio nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda il venerdì alle 22.45 su Nove, ha commentato la posizione dell’Unione europea nei confronti della Russia, colpevole dell’invasione dell’Ucraina, che ha rapporti commerciali molto importanti con l’Italia: la vendita a Mosca di prodotti per circa otto miliardi e l’acquisto per Nove. “Si tratta di sanzioni che ritornano indietro. E su questo conta Putin, sulla divisione di fatto che c’è nel mondo occidentale – ha detto il direttore de Il Fatto Quotidiano – L’Unione europea di fatto non esiste. Noi parliamo di Unione europea, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) “E’ credibile chepossa dareveramente dure a Putin? No, perché le darebbe a se stessa”. Così Marconel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda il venerdì alle 22.45 su, ha commentato la posizione dell’Unione europea nei confronti della, colpevole dell’invasione dell’, che ha rapporti commerciali molto importanti con l’Italia: la vendita adi prodotti per circa otto miliardi e l’acquisto per. “Si tratta diche ritornano indietro. E su questo conta Putin, sulla divisione di fatto che c’è nel mondo occidentale – ha detto il direttore de Il Fatto Quotidiano – L’Unione europea di fatto non esiste. Noi parliamo di Unione europea, ma ...

