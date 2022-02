Guerra Russia-Ucraina, si combatte nella città di Kiev (Di sabato 26 febbraio 2022) . Il presidente ucraino Zelensky ha rifiutato la via di fuga proposta dagli Usa E’ stata una nottata di combattimento nella città di Kiev. Durante la nottata sono state confermate da fonti ucraine le notizie sul combattimento: «sono in corso combattimenti di strada contro gli invasori russi, esortano i residenti a cercare riparo». L’Onu ha varato una serie di risoluzioni ancora più pesanti. Il presidente Zelensky «Mentre la Russia continua ad attaccare Kiev, la bozza di risoluzione è stata sostenuta da un numero senza precedenti di Stati membri dell’Onu. Questo dimostra: il mondo è con noi, la verità è con noi, la vittoria sarà nostra!». ?? ????? ??????. pic.twitter.com/wiLqmCuz1p — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) February 26, 2022 Gli Stati Uniti si sono detti pronti a mettere in sicurezza il ... Leggi su 361magazine (Di sabato 26 febbraio 2022) . Il presidente ucraino Zelensky ha rifiutato la via di fuga proposta dagli Usa E’ stata una nottata di combattimentodi. Durante la nottata sono state confermate da fonti ucraine le notizie sul combattimento: «sono in corso combattimenti di strada contro gli invasori russi, esortano i residenti a cercare riparo». L’Onu ha varato una serie di risoluzioni ancora più pesanti. Il presidente Zelensky «Mentre lacontinua ad attaccare, la bozza di risoluzione è stata sostenuta da un numero senza precedenti di Stati membri dell’Onu. Questo dimostra: il mondo è con noi, la verità è con noi, la vittoria sarà nostra!». ?? ????? ??????. pic.twitter.com/wiLqmCuz1p — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) February 26, 2022 Gli Stati Uniti si sono detti pronti a mettere in sicurezza il ...

