Guerra Russia-Ucraina, missile colpisce un palazzo residenziale di Kiev: in un video il momento dell’attacco (Di sabato 26 febbraio 2022) Il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko ha condiviso un video che mostra il momento in cui un palazzo residenziale della città viene colpito da un razzo. Secondo le autorità ucraine si tratta di un missile russo. In un altro filmato diffuso dall’ufficio stampa del presidente Zelensky mostrano la stanza di un appartamento, all’apparenza un salotto, che viene distrutta da una deflagrazione e invasa dal fumo bianco. L’attacco all’edificio di Kiev è stato smentito da Mosca. Come riporta la Cnn, il ministero della Difesa russo ha confermato di aver lanciato la notte scorsa attacchi missilistici contro obiettivi in Ucraina, ma ha sottolineato di aver preso di mira esclusivamente infrastrutture militari, malgrado siano emersi video di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Il sindaco diVitaliy Klitschko ha condiviso unche mostra ilin cui undella città viene colpito da un razzo. Secondo le autorità ucraine si tratta di unrusso. In un altro filmato diffuso dall’ufficio stampa del presidente Zelensky mostrano la stanza di un appartamento, all’apparenza un salotto, che viene distrutta da una deflagrazione e invasa dal fumo bianco. L’attacco all’edificio diè stato smentito da Mosca. Come riporta la Cnn, il ministero della Difesa russo ha confermato di aver lanciato la notte scorsa attacchi missilistici contro obiettivi in, ma ha sottolineato di aver preso di mira esclusivamente infrastrutture militari, malgrado siano emersidi un ...

Advertising

chetempochefa : L’immagine della serata: a San Pietroburgo i cittadini russi manifestano in piazza contro la guerra. Lo stesso sta… - PaoloCond : Ammirazione per chi è sceso in piazza in Russia a manifestare contro la guerra. Coraggio autentico - fanpage : Durissimo attacco del presidente ucraino al premier Mario Draghi. 'La prossima volta cercherò di spostare l'agenda… - Necxiuspuntodue : @fattoquotidiano Siate chiari volete entrare in guerra contro la Russia? No perché qui non ci sono mezze misure o e… - PolScorr : La Polonia non giocherà le qualificazioni mondiali con la #Russia Questo il twt di #Lewandowski che, giustamente,… -