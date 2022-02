Guerra Russia-Ucraina, manifestazioni per la pace in tutto il mondo: da New Delhi a Sacramento sfilano bandiere gialle e blu (Di sabato 26 febbraio 2022) In tutto il mondo si scende in piazza per chiedere la pace: ad Atene, Monaco, Londra, New Delhi, Buenos Aires e poi in California, a Cipro e in Estonia si manifesta per la fine della Guerra russo-Ucraina. In India sfilano con le bandiere gialle e blu alcuni studenti, a Buenos Aires un bambino tiene in mano un poster con un messaggio che recita “Fuera Putin”, in spagnolo: “Fuori Putin”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Inilsi scende in piazza per chiedere la: ad Atene, Monaco, Londra, New, Buenos Aires e poi in California, a Cipro e in Estonia si manifesta per la fine dellarusso-. In Indiacon lee blu alcuni studenti, a Buenos Aires un bambino tiene in mano un poster con un messaggio che recita “Fuera Putin”, in spagnolo: “Fuori Putin”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

