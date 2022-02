Guerra Russia-Ucraina LIVE: le lacrime di Zinchenko, Szczesny provoca la FIFA (Di sabato 26 febbraio 2022) Guerra Russia Ucraina LIVE: reazioni e conseguenze nel mondo del calcio. Le implicazioni del conflitto Guerra Russia Ucraina – La Russia ha iniziato le operazioni militari contro l’Ucraina. Un evento storico che rompe decenni di pace in Europa e che ha inevitabili implicazioni anche sul mondo del calcio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA SABATO 26 FEBBRAIO Ore 21.00 – Szczesny: «Le Nazionali non giochino. Poi vediamo se la FIFA ha le palle» LA NOTIZIA ———————————————————————————————— Ore 19.00 – Zinchenko piange nel riscaldamento di Everton-City: troppa sofferenza per la Guerra LA NOTIZIA ———————————————————————————————— Ore 14.45 ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022): reazioni e conseguenze nel mondo del calcio. Le implicazioni del conflitto– Laha iniziato le operazioni militari contro l’. Un evento storico che rompe decenni di pace in Europa e che ha inevitabili implicazioni anche sul mondo del calcio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA SABATO 26 FEBBRAIO Ore 21.00 –: «Le Nazionali non giochino. Poi vediamo se laha le palle» LA NOTIZIA ———————————————————————————————— Ore 19.00 –piange nel riscaldamento di Everton-City: troppa sofferenza per laLA NOTIZIA ———————————————————————————————— Ore 14.45 ...

