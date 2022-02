Guerra Russia-Ucraina, l’attrice Anna Safroncik: “Mio padre è a Kiev, paura che venga arruolato”. Il racconto (Di sabato 26 febbraio 2022) Da quando la Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina, Anna Safroncik utilizza i propri social per dare continui aggiornamenti. l’attrice, nata a Kiev nel 1981, tra ieri 25 febbraio e oggi ha pubblicato diverse Instagram stories spiegando: “Sento mio padre ogni ora praticamente. Siamo molto angosciati, nessuno ha dormito stanotte. Nessuno sa cosa sta accadendo realmente, c’è tanta angoscia. Si sentono bombe, spari, le famiglie sono dentro casa”, ha esordito. In seguito ha spiegato: “Da qui è difficile continuare a portare avanti gli impegni quotidiani, il lavoro. Stiamo cercando tutti di capire come portare via i nostri cari da Kiev, ma al momento è impossibile, vige la legge marziale”. Poi il racconto: “Qualunque uomo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Da quando laha iniziato l’invasione dell’utilizza i propri social per dare continui aggiornamenti., nata anel 1981, tra ieri 25 febbraio e oggi ha pubblicato diverse Instagram stories spiegando: “Sento mioogni ora praticamente. Siamo molto angosciati, nessuno ha dormito stanotte. Nessuno sa cosa sta accadendo realmente, c’è tanta angoscia. Si sentono bombe, spari, le famiglie sono dentro casa”, ha esordito. In seguito ha spiegato: “Da qui è difficile continuare a portare avanti gli impegni quotidiani, il lavoro. Stiamo cercando tutti di capire come portare via i nostri cari da, ma al momento è impossibile, vige la legge marziale”. Poi il: “Qualunque uomo ...

