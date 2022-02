Guerra Russia – Ucraina, la prevedibile aggressione di Putin ha confermato gli “isterismi” occidentali (Di sabato 26 febbraio 2022) Da diversi giorni era già difficile sostenere che la Guerra in Ucraina dovesse ancora iniziare e negare che Putin a “piccoli passi” stesse procedendo, in aperta violazione della sovranità nazionale e dell’autodeterminazione del popolo ucraino, ad estendere l’indipendenza già riconosciuta sic et simpliciter alla due repubbliche filo-russe di Donetskt e Lugansk all’intera regione del Donbass. L’obiettivo intermedio, non troppo recondito o di difficile prevedibilità, poteva sembrare quello “minimo” di restringere progressivamente il controllo dell’attuale governo eletto democraticamente nella parte orientale del paese per logorare ed indebolire “l’insostenibile” Zelensky ostinato, come la stragrande maggioranza degli ucraini, ad entrare nel Patto Atlantico. Ora a poco più di una manciata di ore dall’invasione a tenaglia che non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Da diversi giorni era già difficile sostenere che laindovesse ancora iniziare e negare chea “piccoli passi” stesse procedendo, in aperta violazione della sovranità nazionale e dell’autodeterminazione del popolo ucraino, ad estendere l’indipendenza già riconosciuta sic et simpliciter alla due repubbliche filo-russe di Donetskt e Lugansk all’intera regione del Donbass. L’obiettivo intermedio, non troppo recondito o di difficile prevedibilità, poteva sembrare quello “minimo” di restringere progressivamente il controllo dell’attuale governo eletto democraticamente nella parte orientale del paese per logorare ed indebolire “l’insostenibile” Zelensky ostinato, come la stragrande maggioranza degli ucraini, ad entrare nel Patto Atlantico. Ora a poco più di una manciata di ore dall’invasione a tenaglia che non ...

