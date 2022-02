Guerra Russia- Ucraina, Italia pronta a riaprire le centrali a carbone (Di sabato 26 febbraio 2022) Corsa contro il tempo per evitare di restare senza energia? E’ questa la grande paura che stiamo vivendo a causa della Guerra scatenata da Putin contro l’Ucraina. Nelle ultime ore si susseguono moltissime notizie, molte delle quali sono fake, ma una in particolare non lo è e riguarda le risorse che l’Italia può attingere dal proprio territorio senza dover per forza importare dall’estero. Nel dettaglio si sta pensando di riattivare le 7 centrali a carbone presenti, due delle quali sembrano già essere all’opera. Le parole di Mario Draghi: ” Potrebbe essere necessaria la riapertura delle centrali a carbone, per colmare eventuali mancanze nell’immediato. Il Governo è pronto a intervenire per calmierare ulteriormente il prezzo dell’energia, ove questo fosse ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 26 febbraio 2022) Corsa contro il tempo per evitare di restare senza energia? E’ questa la grande paura che stiamo vivendo a causa dellascatenata da Putin contro l’. Nelle ultime ore si susseguono moltissime notizie, molte delle quali sono fake, ma una in particolare non lo è e riguarda le risorse che l’può attingere dal proprio territorio senza dover per forza importare dall’estero. Nel dettaglio si sta pensando di riattivare le 7presenti, due delle quali sembrano già essere all’opera. Le parole di Mario Draghi: ” Potrebbe essere necessaria la riapertura delle, per colmare eventuali mancanze nell’immediato. Il Governo è pronto a intervenire per calmierare ulteriormente il prezzo dell’energia, ove questo fosse ...

