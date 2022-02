Guerra Russia-Ucraina, il terzo giorno: esplosioni e assedio a Kiev (Diretta) (Di sabato 26 febbraio 2022) Il terzo giorno di conflitto tra Russia e Ucraina si è aperto con i bombardamento sulla città di Kiev e trattative diplomatiche La Guerra in Ucraina non cenna a fermarsi. per tutta la notte sono proseguiti i bombardamenti. L’obiettivo principale di Mosca è prendere il controllo totale della città di Kiev, che tuttavia, come ha detto la Gran Bretagna sta reggendo la resistenza. Il presidente ucraino Zelensky dalle prime ore dell’alba è in continuo contatto con i maggiori leader politici europei e d’oltreoceano. L’Unione Europea e Usa hanno garantito il sostegno all’Ucraina. Leggi anche: Guerra Russia-Ucraina, SI COMBATTE NELLA CITTÀ DI Kiev Nell’ultimo tweet Zelensky ha ... Leggi su 361magazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Ildi conflitto trasi è aperto con i bombardamento sulla città die trattative diplomatiche Lainnon cenna a fermarsi. per tutta la notte sono proseguiti i bombardamenti. L’obiettivo principale di Mosca è prendere il controllo totale della città di, che tuttavia, come ha detto la Gran Bretagna sta reggendo la resistenza. Il presidente ucraino Zelensky dalle prime ore dell’alba è in continuo contatto con i maggiori leader politici europei e d’oltreoceano. L’Unione Europea e Usa hanno garantito il sostegno all’. Leggi anche:, SI COMBATTE NELLA CITTÀ DINell’ultimo tweet Zelensky ha ...

Advertising

chetempochefa : L’immagine della serata: a San Pietroburgo i cittadini russi manifestano in piazza contro la guerra. Lo stesso sta… - PaoloCond : Ammirazione per chi è sceso in piazza in Russia a manifestare contro la guerra. Coraggio autentico - fanpage : Durissimo attacco del presidente ucraino al premier Mario Draghi. 'La prossima volta cercherò di spostare l'agenda… - Valerio864dd : Due giorni fa pregava, oggi parla di 'profughi veri'. Durante una guerra. Non serve aggiungere altro. #guerra… - Paroledipaola : RT @AlvisiConci: Spiego è la Russia che ha dichiarato guerra non Ucraina. Difendere chi? Putin? Andate a fanculo lui e voi. ?? -