Guerra Russia-Ucraina, il giro di vite sull’auto. I costruttori stranieri fermano le vendite (Di sabato 26 febbraio 2022) Le case automobilistiche straniere avrebbero già sospeso le vendite in Russia. Lo riporta la testata Vedomosti, secondo la quale avrebbero già scritto ai concessionari annunciando la decisione sia Audi sia General Motors. Sarebbero imminenti anche quelli di Volkswagen, dalla sua divisione Veicoli Commerciali e della controllata Skoda. La britannica Land Rover, di proprietà dell’indiana Tata, ha fermato le spedizioni e lo stesso avrebbe fatto Porsche. Sono passati appena tre anni da quando Vladimir Putin “cinguettava” con Dieter Zetsche, all’epoca ancora numero uno di Mercedes, e Peter Altmaier, fedelissimo di Angela Merkel e ministro per gli Affari Economici e l’Energia. Era il 2019 quando lo “zar” presenziava all’inaugurazione dello stabilimento Moscovia, nei pressi della capitale, sul quale erano piovuti 215 milioni di euro per la produzione locale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Le case automobilistiche straniere avrebbero già sospeso lein. Lo riporta la testata Vedomosti, secondo la quale avrebbero già scritto ai concessionari annunciando la decisione sia Audi sia General Motors. Sarebbero imminenti anche quelli di Volkswagen, dalla sua divisione Veicoli Commerciali e della controllata Skoda. La britannica Land Rover, di proprietà dell’indiana Tata, ha fermato le spedizioni e lo stesso avrebbe fatto Porsche. Sono passati appena tre anni da quando Vladimir Putin “cinguettava” con Dieter Zetsche, all’epoca ancora numero uno di Mercedes, e Peter Altmaier, fedelissimo di Angela Merkel e ministro per gli Affari Economici e l’Energia. Era il 2019 quando lo “zar” presenziava all’inaugurazione dello stabilimento Moscovia, nei pressi della capitale, sul quale erano piovuti 215 milioni di euro per la produzione locale ...

Advertising

chetempochefa : L’immagine della serata: a San Pietroburgo i cittadini russi manifestano in piazza contro la guerra. Lo stesso sta… - PaoloCond : Ammirazione per chi è sceso in piazza in Russia a manifestare contro la guerra. Coraggio autentico - _Nico_Piro_ : #26febbraio #guerra #Russia #Ucraina #RussiaUkraineConflict tutti gli occhi sono su #Kiev dove si gioca a mio avvi… - nicola_nicola64 : RT @Jagdtiger11: @nicola_nicola64 Si preparino. Di certo l’Italiano non si mette a fare la guerra con la Russia per sto governicchio da 4 s… - FrancoisVayne : RT @sole24ore: ?? #Guerra in Ucraina e rivalità con gli #Usa: esiste davvero un asse tra #Cina e #Russia? -