Guerra Russia-Ucraina, al confine pedonale di Velke Slemence centinaia di persone cercano di entrare in Slovacchia (Di sabato 26 febbraio 2022) La Slovacchia ha dichiarato di essere in una "situazione straordinaria", a causa dell'afflusso di profughi dall'Ucraina. Secondo il ministero dell'Interno slovacco, nelle ultime 24 ore sono arrivate in Slovacchia oltre 10mila persone dall'Ucraina. "Prima dell'attacco russo erano circa 1500 gli arrivi quotidiani. Ora c'è un'attesa da otto a dieci ore ai valichi di frontiera", ha comunicato il ministero. Ad arrivare in Slovacchia sono principalmente donne e bambini, poiché gli uomini dai 18 ai 60 anni sono soggetti alla mobilitazione generale, e dunque all'obbligo di restare in Ucraina per combattere. Il ministro della Difesa slovacco, Jaroslav Nad, ha inoltre confermato che Bratislava donerà all'Ucraina rifornimenti militari per un valore di 2,6 milioni ...

