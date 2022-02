Guerra Russia-Ucraina, a Roma la manifestazione per la pace promossa dai sindacati. Landini: “Il rischio di un conflitto nucleare è concreto” (Di sabato 26 febbraio 2022) Centinaia di persone hanno riempito piazza Santi Apostoli a Roma per la manifestazione organizzata dalla Cgil in favore della pace e per chiedere l’immediato cessate il fuoco in Ucraina. Al presidio, oltre ai segretari di Cgil Maurizio Landini, di Cisl Luigi Sbarra e Ivana Veronese della Uil, erano presenti anche il ministro della Salute Roberto Speranza e quello del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando. ”Il popolo della pace è tornato a scendere in piazza in tutta Italia” – ha detto Gianfranco Pagliarulo, presidente Anpi. L’iniziativa, iniziata intorno alle 10:30, si è conclusa poco dopo mezzogiorno sulle note di Give Peace e chance dei Beatles L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Centinaia di persone hanno riempito piazza Santi Apostoli aper laorganizzata dalla Cgil in favore dellae per chiedere l’immediato cessate il fuoco in. Al presidio, oltre ai segretari di Cgil Maurizio, di Cisl Luigi Sbarra e Ivana Veronese della Uil, erano presenti anche il ministro della Salute Roberto Speranza e quello del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando. ”Il popolo dellaè tornato a scendere in piazza in tutta Italia” – ha detto Gianfranco Pagliarulo, presidente Anpi. L’iniziativa, iniziata intorno alle 10:30, si è conclusa poco dopo mezzogiorno sulle note di Give Peace e chance dei Beatles L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

