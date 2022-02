Guerra, prezzi del grano mai così alti da 13 anni. Coldiretti: Aumenti del 20% a Carnevale (Di sabato 26 febbraio 2022) Le quotazioni del grano si sono attestate sul valore di 8,59 dollari per bushel, dopo aver raggiunto il massimo da oltre 13 anni, alla chiusura settimanale del mercato future di Chicago che rappresenta il punto di riferimento mondiale delle materie prime agricole. prezzi elevati si segnalano anche per tutte le componenti base dei dolci, dal burro allo zucchero e soprattutto per i costi energetici di cottura. Un problema per un Paese come l’Italia, spiega la Coldiretti, è costretta ad importare il 64% del grano ma anche zucchero e grassi. La crisi derivata dalla Guerra in Ucraina arriva direttamente sulle tavole del Carnevale con Aumenti fino al 20% dei prezzi di frappe e bugie in forni e pasticcerie per effetto dei rincari record delle ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 febbraio 2022) Le quotazioni delsi sono attestate sul valore di 8,59 dollari per bushel, dopo aver raggiunto il massimo da oltre 13, alla chiusura settimanale del mercato future di Chicago che rappresenta il punto di riferimento mondiale delle materie prime agricole.elevati si segnalano anche per tutte le componenti base dei dolci, dal burro allo zucchero e soprattutto per i costi energetici di cottura. Un problema per un Paese come l’Italia, spiega la, è costretta ad importare il 64% delma anche zucchero e grassi. La crisi derivata dallain Ucraina arriva direttamente sulle tavole delconfino al 20% deidi frappe e bugie in forni e pasticcerie per effetto dei rincari record delle ...

