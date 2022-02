Guerra, italiano a Kiev: Armi a tutti, pochi generi di prima necessità, da bancomat 7-8 euro al giorno (Di sabato 26 febbraio 2022) Kiev si arma contro la Russia. Le forze che difendono la capitale ucraina stanno distribuendo Armi a chiunque ne faccia richiesta. Lo conferma all’Adnkronos l’imprenditore italiano Paolo Buricca, da 22 anni a Kiev e che vive a poche centinaia di metri dal centro della città, dove “ragazzi di 15-16 anni”, accogliendo l’appello del governo, “preparano bombe molotov con la benzina“. “Anche sotto casa mia distribuivano Ak-47 o vecchi fucili, direi che fossero di origine ceca”, afferma Buricca, che spiega di averne ricevuto uno dalle milizie e di averlo portato con sé la scorsa notte nel gelo del bunker che si trova sotto al palazzo di 14 piani dove abita. “Ma era un modello vecchio”, dichiara. L’imprenditore, di origine toscana, dice di aver ricevuto notizie di un “grosso scambio di colpi d’arma da fuoco circa un’ora fa ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 febbraio 2022)si arma contro la Russia. Le forze che difendono la capitale ucraina stanno distribuendoa chiunque ne faccia richiesta. Lo conferma all’Adnkronos l’imprenditorePaolo Buricca, da 22 anni ae che vive a poche centinaia di metri dal centro della città, dove “ragazzi di 15-16 anni”, accogliendo l’appello del governo, “preparano bombe molotov con la benzina“. “Anche sotto casa mia distribuivano Ak-47 o vecchi fucili, direi che fossero di origine ceca”, afferma Buricca, che spiega di averne ricevuto uno dalle milizie e di averlo portato con sé la scorsa notte nel gelo del bunker che si trova sotto al palazzo di 14 piani dove abita. “Ma era un modello vecchio”, dichiara. L’imprenditore, di origine toscana, dice di aver ricevuto notizie di un “grosso scambio di colpi d’arma da fuoco circa un’ora fa ...

