Guerra in Ucraina: USA impongono sanzioni tecnologiche alla Russia, che minaccia di abbattere la ISS sugli Stati Uniti (Di sabato 26 febbraio 2022) Imperversa la Guerra in Ucraina, con l'esercito russo che è arrivato a Kiev e che nelle scorse ore sta dando vita ad un conflitto serrato con i militari locali, con l'obiettivo di rovesciare il potere e prendere in mano la situazione. Iss, 26/2/2022 – Computermagazine.itNel frattempo sono giunte da ogni dove ferme condanne nei confronti dell'operatore del presidente russo, Vladimir Putin, e il mondo occidentale compatto, ha risposto con l'introduzione di pesantissime sanzioni ai danni dei russi e dei loro patrimoni esteri "Ha respinto ogni offerta di dialogo – ha recentemente dichiarato Joe Biden, presidente degli Stati Uniti – Putin è l'aggressore, Putin ha scelto questa Guerra. Ha una visione sinistra per il futuro del nostro mondo. Faremo il possibile per limitare i danni per gli ...

