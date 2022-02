Guerra in Ucraina, ultime: coprifuoco a Kiev, «chi verrà trovato in strada sarà trattato da nemico» (Di sabato 26 febbraio 2022) La Guerra in Ucraina prosegue. Nessuno, al momento sa quanto durerà, ma la stretta attualità parla di scontri che continuano ad esserci nel territorio. L'obiettivo più immediato per il governo ucraino è far sì che continui a mantenere Kiev sotto il proprio controllo. Guerra in Ucraina, coprifuoco totale a Kiev dalle 17 Per farlo sono, ovviamente, previste misure straordinarie, enunciate con una chiarezza eloquente. Attorno alle 13 la Cnn ha riportato la notizia secondo cui il sindaco di Kiev ha annunciato il coprifuoco per tutta l'area della capitale. Ci sarà il divieto assoluto di circolare a partire dalle 17 e durerà fino alle 8 del mattino. Una scelta annunciata per assicurare una «difesa più efficace» e ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 26 febbraio 2022) Lainprosegue. Nessuno, al momento sa quanto durerà, ma la stretta attualità parla di scontri che continuano ad esserci nel territorio. L'obiettivo più immediato per il governo ucraino è far sì che continui a manteneresotto il proprio controllo.intotale adalle 17 Per farlo sono, ovviamente, previste misure straordinarie, enunciate con una chiarezza eloquente. Attorno alle 13 la Cnn ha riportato la notizia secondo cui il sindaco diha annunciato ilper tutta l'area della capitale. Ciil divieto assoluto di circolare a partire dalle 17 e durerà fino alle 8 del mattino. Una scelta annunciata per assicurare una «difesa più efficace» e ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - AChatrian : RT @newsvda: Guerra Ucraina, Alliance Valdôtaine: «Inaccettabile l’invasione armata» - Raffaele26Galdi : La guerra Russia- Ucraina? Ma quale guerra? Ma quale invasione? La Russia ha solo esercitato il diritto alla legit… -