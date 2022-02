Guerra in Ucraina, Solomon racconta la fuga: «15 ore di guida fino al confine, poi…» (Di sabato 26 febbraio 2022) Il calciatore dello Shakhtar Solomon ha raccontato il viaggio per fuggire dall’Ucraina Manor Solomon, calciatore dello Shakhtar Donetsk, tramite un lungo post su Instagram ha raccontato il viaggio percorso per fuggire dall’Ucraina. IL RACCONTO – «Prima di tutto, per me va tutto bene e ora sono in Polonia. Il mio cuore è con i cittadini israeliani e ucraini che sono ancora bloccati nel paese e ovviamente con tutti i miei membri del gruppo, abbiate cura di voi stessi. Giovedì mattina mi sono svegliato al suono di esplosioni e allarmi, ho subito contattato il gruppo e i miei amici di Kiev. Dopo aver capito che dovevo prendermi cura di me stesso e che il gruppo non aveva molto da fare, ho deciso di partire e alle 18:30 sono stato prelevato dall’autista ucraino di un amico. La ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Il calciatore dello Shakhtarhato il viaggio per fuggire dall’Manor, calciatore dello Shakhtar Donetsk, tramite un lungo post su Instagram hato il viaggio percorso per fuggire dall’. IL RACCONTO – «Prima di tutto, per me va tutto bene e ora sono in Polonia. Il mio cuore è con i cittadini israeliani e ucraini che sono ancora bloccati nel paese e ovviamente con tutti i miei membri del gruppo, abbiate cura di voi stessi. Giovedì mattina mi sono svegliato al suono di esplosioni e allarmi, ho subito contattato il gruppo e i miei amici di Kiev. Dopo aver capito che dovevo prendermi cura di me stesso e che il gruppo non aveva molto da fare, ho deciso di partire e alle 18:30 sono stato prelevato dall’autista ucraino di un amico. La ...

