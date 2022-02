Guerra in Ucraina. Quotazioni: petrolio già aumentato del 27%, gas 52,4% (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo il covid la Guerra. L’invasione dell’Ucraina potrebbe dare il “colpo finale” all’economia italiana. Il maggiore costo delle materie prime importate e dell’energia potrebbe portare il tasso di inflazione a toccare il 6% nel 2022, determinando minori consumi per 4 miliardi di euro. A stimarlo è Confesercenti, spiegando che a determinare questo scenario è il maggior costo dei beni energetici e delle materie prime. Infatti in seguito all’avvio delle operazioni militari, i prezzi dell’energia hanno registrato un ulteriore rimbalzo, con Quotazioni che rispetto a inizio d’anno segnano ora aumenti del 27% per il petrolio e del 52,4% per il gas. Una spinta al rialzo che si estende anche al grano, il cui prezzo è aumentato dell’11%. E l’accelerazione dell’inflazione, a sua volta, non mancherà di avere un ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo il covid la. L’invasione dell’potrebbe dare il “colpo finale” all’economia italiana. Il maggiore costo delle materie prime importate e dell’energia potrebbe portare il tasso di inflazione a toccare il 6% nel 2022, determinando minori consumi per 4 miliardi di euro. A stimarlo è Confesercenti, spiegando che a determinare questo scenario è il maggior costo dei beni energetici e delle materie prime. Infatti in seguito all’avvio delle operazioni militari, i prezzi dell’energia hanno registrato un ulteriore rimbalzo, conche rispetto a inizio d’anno segnano ora aumenti del 27% per ile del 52,4% per il gas. Una spinta al rialzo che si estende anche al grano, il cui prezzo èdell’11%. E l’accelerazione dell’inflazione, a sua volta, non mancherà di avere un ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - RicBattaglia : RT @dottorbarbieri: ???? Ucraina: Biden,'Sanzioni? Il modo per evitare guerra mondiale' Attenzione #teamGuerra cc @Esochad - ValentinaPrisc : Manocchia: 'L'Ucraina è sempre stato uno Stato cuscinetto. Putin ha sempre e solo chiesto che l'Ucraina non entrass… -