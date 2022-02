Guerra in Ucraina, missili russi colpiscono l’ospedale pediatrico di Kiev: morti e feriti (Di sabato 26 febbraio 2022) Kiev – L’artiglieria russa avrebbe colpito l’ospedale ‘Okhmadyt’ di Kiev dove vengono curati i bambini malati di cancro. Lo riferisce il ‘Kyiv Independent’ su Twitter, precisando che un bambino è stato ucciso e due sono rimasti feriti. Anche due adulti hanno perso la vita. Sirene antiaeree sono risuonate a Kiev poco dopo le 20 (le 21 a Kiev). Lo riferiscono i media locali, alcuni dei quali hanno invitato gli abitanti della capitale Ucraina a trovare subito riparo nei rifugi. Per impedire alle forze di invasione russe di usare le ferrovie per far entrare rifornimenti e rinforzi nel Paese, l’esercito ucraino ha fatto saltare la rete ferroviaria che collega l’Ucraina alla russia. Lo ha annunciato oggi il servizio ferroviario nazionale, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 26 febbraio 2022)– L’artiglieria russa avrebbe colpito‘Okhmadyt’ didove vengono curati i bambini malati di cancro. Lo riferisce il ‘Kyiv Independent’ su Twitter, precisando che un bambino è stato ucciso e due sono rimasti. Anche due adulti hanno perso la vita. Sirene antiaeree sono risuonate apoco dopo le 20 (le 21 a). Lo riferiscono i media locali, alcuni dei quali hanno invitato gli abitanti della capitalea trovare subito riparo nei rifugi. Per impedire alle forze di invasione russe di usare le ferrovie per far entrare rifornimenti e rinforzi nel Paese, l’esercito ucraino ha fatto saltare la rete ferroviaria che collega l’allaa. Lo ha annunciato oggi il servizio ferroviario nazionale, ...

