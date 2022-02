Guerra in Ucraina, le immagini dei mezzi militari russi fermi in autostrada senza benzina e scorte di cibo – Il video (Di sabato 26 febbraio 2022) Alcuni video che circolano sui social network mostrano mezzi dell’esercito russo fermi in autostrada, in Ucraina, dopo essere rimasti senza benzina. In un filmato in particolare si sente un cittadino ucraino scambiare alcune battute con i militari russi, che ammettono di essere senza carburante. Nel video sottotitolato in inglese, il cittadino ucraino scherza con i militari, dicendo: «Se volete, posso trainarvi in russia». Secondo quanto riferisce l’account Liveuamap, alcuni mezzi sono rimasti anche senza scorte di cibo. February 26, 2022 Leggi anche: «Prendi questi semi, cresceranno ... Leggi su open.online (Di sabato 26 febbraio 2022) Alcuniche circolano sui social network mostranodell’esercito russoin, in, dopo essere rimasti. In un filmato in particolare si sente un cittadino ucraino scambiare alcune battute con i, che ammettono di esserecarburante. Nelsottotitolato in inglese, il cittadino ucraino scherza con i, dicendo: «Se volete, posso trainarvi ina». Secondo quanto riferisce l’account Liveuamap, alcunisono rimasti anchedi. February 26, 2022 Leggi anche: «Prendi questi semi, cresceranno ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - lorenzobrugnar4 : RT @PastorellaGiu: Agli amici di #Putin che temono che staccando la #Russia dallo #SWIFT ci siano problemi energetici rispondo che non è pi… - GraziaLuciaTos2 : RT @ciclocinico: Le dure immagini della guerra in Ucraina #UcraniaRussia #Zelenskiy #lamorgese #RussiaUkraineWar #UnioneEuropea #Draghista… -