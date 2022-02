Guerra in Ucraina, in stallo l’opzione negoziale. E riparte l’offensiva russa (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Cremlino annuncia che l'avanzata militare verso Kiev riprende dato il rifiuto ucraino di aprire un canale negoziale e nella capitale Ucraina è scattato il coprifuoco, nel timore di un'operazione russa imminente. Per gli abitanti che vogliano lasciare la città, sono stati organizzati treni gratuiti, chi resta invece può dotarsi di un'arma e aspettare di usarla. Arrivato alla terza giornata, l'attacco russo all'Ucraina appare a un bivio: o si imbocca a breve la via del negoziato o la situazione rischia seriamente di precipitare verso una tragedia di dimensioni inimmaginabili.DIFESA russa: SVILUPPARE L'OFFENSIVA IN TUTTE LE DIREZIONIIl ministero della Difesa russo ha reso noto che "dopo che la parte Ucraina ha abbandonato il processo negoziale, oggi a tutte le unità è ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Cremlino annuncia che l'avanzata militare verso Kiev riprende dato il rifiuto ucraino di aprire un canalee nella capitaleè scattato il coprifuoco, nel timore di un'operazioneimminente. Per gli abitanti che vogliano lasciare la città, sono stati organizzati treni gratuiti, chi resta invece può dotarsi di un'arma e aspettare di usarla. Arrivato alla terza giornata, l'attacco russo all'appare a un bivio: o si imbocca a breve la via del negoziato o la situazione rischia seriamente di precipitare verso una tragedia di dimensioni inimmaginabili.DIFESA: SVILUPPARE L'OFFENSIVA IN TUTTE LE DIREZIONIIl ministero della Difesa russo ha reso noto che "dopo che la parteha abbandonato il processo, oggi a tutte le unità è ...

