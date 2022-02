Guerra in Ucraina, il Papa telefona a Zelensky: “Sono profondamente addolorato” (Di sabato 26 febbraio 2022) Città del Vaticano – Continua l’azione diplomatica della Santa Sede per fermare il conflitto tra Ucraina e Russia. Oggi, Papa Francesco ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymir Zelensky. Lo fa sapere l’ambasciata Ucraina presso la Santa Sede su Twitter. “Il Santo Padre ha espresso il suo più profondo dolore per i tragici eventi che stanno avvenendo nel nostro Paese”, scrive. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un tweet ringrazia il Pontefice “per le preghiere per la pace e il cessate il fuoco in Ucraina. Il popolo ucraino sente il sostegno spirituale di sua Santità”. Oggi Papa Francesco ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente ?? Volodymyr Zelenskyi. Il Santo Padre ha espresso il suo più profondo dolore ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 26 febbraio 2022) Città del Vaticano – Continua l’azione diplomatica della Santa Sede per fermare il conflitto trae Russia. Oggi,Francesco ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymir. Lo fa sapere l’ambasciatapresso la Santa Sede su Twitter. “Il Santo Padre ha espresso il suo più profondo dolore per i tragici eventi che stanno avvenendo nel nostro Paese”, scrive. Il presidente ucraino Volodymyr, in un tweet ringrazia il Pontefice “per le preghiere per la pace e il cessate il fuoco in. Il popolo ucraino sente il sostegno spirituale di sua Santità”. OggiFrancesco ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente ?? Volodymyri. Il Santo Padre ha espresso il suo più profondo dolore ...

