Guerra in Ucraina, il Cremlino: «Kiev rifiuta i negoziati». Zelensky: «Erdogan blocca le navi russe nel Mar Nero». Mosca smentisce (Di sabato 26 febbraio 2022) I missili russi lanciati nella notte risuonano ancora a Kiev, sempre più minacciata dalle forze del Cremlino ormai arrivate nella capitale Ucraina. Nel frattempo continuano le telefonate tra i leader occidentali nel tentativo di trovare un accordo compatto sulle ulteriori sanzioni da infliggere a Putin. La questione più delicata sul tavolo è l’esclusione della Russia dal sistema finanziario Swift. L’Italia con Mario Draghi ha ufficialmente dichiarato il sostegno alla sanzione durante la telefonata finalmente avvenuta con il presidente Kerensky, che ora spinge ed esorta l’Ue a seguire l’esempio. Mentre potenti lanciarazzi russi si dirigono al confine ucraino, la popolazione in Guerra tenta di scappare in ogni modo. Nulla di fatto per il tavolo di negoziati, sperato nelle ultime ore, tra ... Leggi su open.online (Di sabato 26 febbraio 2022) I missili russi lanciati nella notte risuonano ancora a, sempre più minacciata dalle forze delormai arrivate nella capitale. Nel frattempo continuano le telefonate tra i leader occidentali nel tentativo di trovare un accordo compatto sulle ulteriori sanzioni da infliggere a Putin. La questione più delicata sul tavolo è l’esclusione della Russia dal sistema finanziario Swift. L’Italia con Mario Draghi ha ufficialmente dichiarato il sostegno alla sanzione durante la telefonata finalmente avvenuta con il presidente Kerensky, che ora spinge ed esorta l’Ue a seguire l’esempio. Mentre potenti lanciarazzi russi si dirigono al confine ucraino, la popolazione intenta di scappare in ogni modo. Nulla di fatto per il tavolo di, sperato nelle ultime ore, tra ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - katun79 : RT @alex_orlowski: Putin = zombie. Stanno spendendo 15 miliardi al giorno per la guerra, in 10 giorni non avranno più le risorse economiche… - italmud : RT @LaVeritaWeb: Come per Covid e vaccini, pure per la guerra in Ucraina si assiste alla divisione in buoni e cattivi. La condanna verso Pu… -