Guerra in Ucraina: anche Pornhub “sanziona” i russi (Di sabato 26 febbraio 2022) Contro la Guerra in Ucraina scende in campo anche Pornhub. Secondo un utente Twitter, il famoso sito a luci rosse avrebbe bloccato l’accesso agli utenti russi. La notizia non è stata però confermata ufficialmente. Guerra in Ucraina: anche Pornhub blocca i russi? anche il sito a luci rosse Pornhub scende in campo contro la Guerra Leggi su periodicodaily (Di sabato 26 febbraio 2022) Contro lainscende in campo. Secondo un utente Twitter, il famoso sito a luci rosse avrebbe bloccato l’accesso agli utenti. La notizia non è stata però confermata ufficialmente.inblocca iil sito a luci rossescende in campo contro la

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - raffafu : RT @FanMellos: Il presidente ucraino Zelensky ha rifiutato l'offerta americana di evacuare lui da Kiev Ha detto: 'Potrei essere ucciso ma n… - nuvolateo : Kasparov: «Putin è andato oltre, questa può essere la sua fine. Ma voi dovete agire» -