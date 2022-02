Guerra in Ucraina, anche l’Italia valuta l’invio di aiuti militari a Kiev (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma – Guerra in Ucraina, l’Italia sta valutando di inviare aiuti militari a Kiev, in linea con quanto stanno facendo anche altri Paesi europei secondo quanto si apprende da fonti qualificate. La decisione dovrebbe arrivare la settimana prossima. ”Il Belgio ha mandato tremila mitragliatrici, missili arrivano dalla Germania, altre armi arrivano dalla Francia. l’Italia manderà armi non letali cioè mezzi di equipaggiamento, giubbotti, elmetti”. Ad affermarlo il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulé intervenendo a Controcorrente su ‘Rete4’. ”Nei piani della Russia c’era una sorta di Guerra lampo”, così non è stato e ”quella che doveva essere una Guerra lampo rischia di trasformarsi in una ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma –instando di inviare, in linea con quanto stanno facendoaltri Paesi europei secondo quanto si apprende da fonti qualificate. La decisione dovrebbe arrivare la settimana prossima. ”Il Belgio ha mandato tremila mitragliatrici, missili arrivano dalla Germania, altre armi arrivano dalla Francia.manderà armi non letali cioè mezzi di equipaggiamento, giubbotti, elmetti”. Ad affermarlo il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulé intervenendo a Controcorrente su ‘Rete4’. ”Nei piani della Russia c’era una sorta dilampo”, così non è stato e ”quella che doveva essere unalampo rischia di trasformarsi in una ...

