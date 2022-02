Guerra in Ucraina, Ambramovich lascia la guida del Chelsea (Di sabato 26 febbraio 2022) Roman Abramovich non è più il presidente del Chelsea, è quanto si legge in una nota in cui il magnate russo precisa: “Durante i miei quasi 20 anni di proprietà del Chelsea, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del club, il cui compito è garantire il massimo successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire per il futuro, e allo stesso tempo svolgere un ruolo positivo nelle nostre comunità”. “Ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l’interesse del club. Rimango fedele a questi valori. Ecco perché oggi sto affidando agli amministratori della Fondazione di beneficenza del Chelsea la gestione e la cura del Chelsea FC”, conclude. (Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport Leggi su ilfaroonline (Di sabato 26 febbraio 2022) Roman Abramovich non è più il presidente del, è quanto si legge in una nota in cui il magnate russo precisa: “Durante i miei quasi 20 anni di proprietà del, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del club, il cui compito è garantire il massimo successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire per il futuro, e allo stesso tempo svolgere un ruolo positivo nelle nostre comunità”. “Ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l’interesse del club. Rimango fedele a questi valori. Ecco perché oggi sto affidando agli amministratori della Fondazione di beneficenza della gestione e la cura delFC”, conclude. (Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

