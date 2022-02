Guerra, imprenditore italiano a Kiev: Zelensky non scappa, pronti a morire per la libertà (Di sabato 26 febbraio 2022) “L’Ucraina si è unita come non mai e sta resistendo con le unghie e con i denti. Il presidente Zelensky, che inizialmente era stato oggetto di critiche, si è comportato in un modo eccellente, non è scappato come Putin voleva. E’ rimasto a combattere a rischio della propria vita e dei propri figli, della propria moglie”. Lo dice ad Adnkronos l’imprenditore italiano Alberto De Marco, che da sei anni vive e lavora a Kiev dove si occupa di cooperazione finanziaria internazionale e business design, e che attualmente si trova a Pescara. ”Tutti gli ucraini, dal primo all’ultimo, sono uniti per difendere la capitale e non cederanno un millimetro. Sono disposti a farsi ammazzare, dal primo all’ultimo, per difendere la loro libertà, il loro diritto a esistere”, ha detto. ”Perché quello che Putin ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 febbraio 2022) “L’Ucraina si è unita come non mai e sta resistendo con le unghie e con i denti. Il presidente, che inizialmente era stato oggetto di critiche, si è comportato in un modo eccellente, non èto come Putin voleva. E’ rimasto a combattere a rischio della propria vita e dei propri figli, della propria moglie”. Lo dice ad Adnkronos l’Alberto De Marco, che da sei anni vive e lavora adove si occupa di cooperazione finanziaria internazionale e business design, e che attualmente si trova a Pescara. ”Tutti gli ucraini, dal primo all’ultimo, sono uniti per difendere la capitale e non cederanno un millimetro. Sono disposti a farsi ammazzare, dal primo all’ultimo, per difendere la loro, il loro diritto a esistere”, ha detto. ”Perché quello che Putin ...

