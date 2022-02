Guardia | l’amministrazione | “Falsità e cattiveria dell’opposizione fanno retrocedere la comunità”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 6 minutiSanframondi (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delcomunale diSanframondi. “Cari concittadini, è purtroppo questo il modo con cui il gruppo di opposizione “sei tu” alimenta il dibattito politico-amministrativo nella nostra.Fin dai primi giorni del nostro mandato ci hanno provocato, volendo indurci a scendere nel campo della sterile polemica e dello scontro. Non li abbiamo assecondati, non abbiamo accettato la sfida mantenendo fede all’impegno assunto in campagna elettorale. I cittadini, infatti, hanno ritenuto opportuno sostenere un cambiamento sostanziale, attraverso il confronto e la libera partecipazione democratica.Comunale, ed è sotto gli occhi di tutti, sta ...