Guardia di Finanza: concorso per 1175 allievi marescialli (Di sabato 26 febbraio 2022) Guardia di Finanza: scadrà il prossimo 21 marzo il bando di concorso per l'ammissione di 1175 allievi marescialli al 94mo corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti. Ecco come partecipare. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 18 febbraio 2022 – 4^ Serie Speciale – è stato pubblicato il concorso, per titoli ed esami,

