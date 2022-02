Gravina: «La FIGC sostiene la pace. Al lavoro per riportare De Zerbi in Italia» (Di sabato 26 febbraio 2022) Gravina: «La FIGC sostiene la pace. Ci siamo attivando per riportare De Zerbi in Italia». Le parole del presidente «La crisi ucraina ci addolora e ci preoccupa molto – dichiara all’Ansa il Presidente della FIGC Gabriele Gravina – con il posticipo di 5? dell’inizio delle gare del fine settimana abbiamo voluto dare un segnale di unità nel promuovere e sostenere la pace». Che poi ha continuato: «Ringrazio i tanti club, i dirigenti, i calciatori e gli allenatori che stanno inviando messaggi coerenti con la posizione Italiana e quella della UEFA. In queste ore, il presidente Ceferin si sta attivando in prima persona per aiutare tantissime persone del nostro mondo dimostrando di essere un grande ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022): «Lala. Ci siamo attivando perDein». Le parole del presidente «La crisi ucraina ci addolora e ci preoccupa molto – dichiara all’Ansa il Presidente dellaGabriele– con il posticipo di 5? dell’inizio delle gare del fine settimana abbiamo voluto dare un segnale di unità nel promuovere e sostenere la». Che poi ha continuato: «Ringrazio i tanti club, i dirigenti, i calciatori e gli allenatori che stanno inviando messaggi coerenti con la posizionena e quella della UEFA. In queste ore, il presidente Ceferin si sta attivando in prima persona per aiutare tantissime persone del nostro mondo dimostrando di essere un grande ...

