Grande Fratello Vip6, Jessica Selassié stufa di Barù: “Per lui una vale l’altra” (Di sabato 26 febbraio 2022) Jessica Selassié sembra essere pronta a mettere una pietra sopra al corteggiamento di Barù. La concorrente del Grande Fratello Vip 6, parlando con Soleil Sorge ha spiegato di non avere gradito alcune esternazioni fatte dal nobile. Quest’ultimo ha confidato di avere fatto un sogno erotico e di avere avuto un rapporto con 4-5 persone una dopo l’altra. Jessica e Barù: lei si allontana Dopo l’ingresso del nipote di Costantino Della Gherardesca al Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassié aveva mostrato un certo interesse. Il nobile, però, ha sempre dichiarato di non voler intraprendere una relazione al reality show. Negli ultimi giorni, però, i due si sono avvicinati e il food blogger non ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 26 febbraio 2022)sembra essere pronta a mettere una pietra sopra al corteggiamento di. La concorrente delVip 6, parlando con Soleil Sorge ha spiegato di non avere gradito alcune esternazioni fatte dal nobile. Quest’ultimo ha confidato di avere fatto un sogno erotico e di avere avuto un rapporto con 4-5 persone una dopo: lei si allontana Dopo l’ingresso del nipote di Costantino Della Gherardesca alVip 6,aveva mostrato un certo interesse. Il nobile, però, ha sempre dichiarato di non voler intraprendere una relazione al reality show. Negli ultimi giorni, però, i due si sono avvicinati e il food blogger non ...

