Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan messa alle strette da Signorini (Di sabato 26 febbraio 2022) Nelle scorse ore la protagonista del Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan, ha fatto strane rivelazioni circa delle presenze nella casa. Il conduttore ha voluto vederci chiaro e l'ha interrogata a lungo durante la scorsa puntata, facendole ammettere di aver visto cose strane, ma poi la gieffina è tornata a ribadire la presenza di lampi e di fenomeni strani che le hanno messo un certo timore confermando queste parole: " Sì ho visto qualcosa, questa entità io la percepisco ogni tanto, anzi sono diverse entità in verità. Vedo un'entità femminile, io la vedo così… Una donna sui 45 anni, la sento e la vedo nella mia testa la percepisco ed è come un lampo. Queste cose non sono gestibili e cerco di prendermi poco sul serio per non impazzire".

