Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli eliminata dal televoto: ecco cosa è successo nella 44esiima puntata (Di sabato 26 febbraio 2022) Katia Ricciarelli è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 6 e tre concorrenti sono in nomination: nella clip di Mediaset Infinity, vediamo cosa è successo nella 44esiima puntata. Ieri sera, nella puntata del 24 febbraio, Katia Ricciarelli è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 6: la soprano ha abbandonato la casa salutando solo metà dei coinquilini. Dopo le nomination sono finiti al Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan e Antonio Medugno. La 44esima puntata del Grande Fratello Vip 6 si è aperta con Alfonso Signorini che ha voluto ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 febbraio 2022)è statadalVip 6 e tre concorrenti sono in nomination:clip di Mediaset Infinity, vediamo. Ieri sera,del 24 febbraio,è statadalVip 6: la soprano ha abbandonato la casa salutando solo metà dei coinquilini. Dopo le nomination sono finiti al Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan e Antonio Medugno. La 44esimadelVip 6 si è aperta con Alfonso Signorini che ha voluto ...

